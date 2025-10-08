Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag behauptet

Kurs der Unilever

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 43,54 GBP.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 43,54 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 43,69 GBP. Bei 43,42 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 221.521 Unilever-Aktien.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,77 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,98 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,80 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

