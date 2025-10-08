DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.925 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
Unilever im Fokus
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag fester

08.10.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,63 GBP zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,63 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,95 GBP an. Mit einem Wert von 43,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 536.645 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,54 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 1,19 Prozent wieder erreichen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,80 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
26.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

