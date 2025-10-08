Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,63 GBP zu.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,63 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,95 GBP an. Mit einem Wert von 43,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 536.645 Unilever-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,54 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 1,19 Prozent wieder erreichen.
Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,80 GBP an.
Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
