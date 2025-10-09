Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,06 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 44,06 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 44,16 GBP. Bei 43,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 374.442 Unilever-Aktien.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 11,45 Prozent wieder erreichen. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 2,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 49,80 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie