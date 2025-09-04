United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Freitagvormittag ins Plus

United Internet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,94 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,94 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 27,12 EUR. Bei 27,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.868 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,495 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

United Internet-Aktie auf Hoch seit Juni 2022

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren