DAX schließt etwas leichter -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag mit Aufschlag

08.08.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 26,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:49 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 26,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,98 EUR. Bisher wurden heute 100.870 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,06 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 44,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,671 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,19 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025

Ausblick: United Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

