United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von United Internet legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 25,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.876 United Internet-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 26,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,63 Prozent. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,19 EUR je United Internet-Aktie an.
Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je United Internet-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt
IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.2025
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.2025
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen