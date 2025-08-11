DAX24.206 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,91 +2,0%Dow44.705 +0,6%Nas21.724 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf grünem Terrain

13.08.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von United Internet legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 25,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.876 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 26,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,63 Prozent. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,19 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
