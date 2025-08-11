United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,22 EUR.
Mit einem Kurs von 25,22 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 15:38 Uhr kaum verändert. Bei 25,34 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 25,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,02 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 21.628 Aktien.
Bei 26,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 42,19 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie aus.
United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.
United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,22 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.2025
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.2025
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
