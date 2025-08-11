DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag nahe Vortagesniveau

14.08.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,18 EUR 0,24 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 25,22 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 15:38 Uhr kaum verändert. Bei 25,34 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 25,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,02 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 21.628 Aktien.

Bei 26,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 42,19 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,22 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen