Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick

28.10.25 07:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
78,00 EUR -2,02 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Seit einer Zielsenkung im Sommer hatten 3 bis 5 Prozent im Plan gestanden; Analysten haben aber bereits mit einer weiteren Senkung gerechnet. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll weiterhin rund 21,5 Prozent erreichen. "Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung vom Dienstag. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt.

In den neun Monaten bis Ende September wuchsen die Niedersachsen aus eigener Kraft um 2,6 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Nominelle ging der Umsatz leicht zurück, was an negativen Währungseffekten und Anpassungen des Geschäftsportfolios lag. Zur Gewinnentwicklung äußerte sich das Unternehmen traditionell nur zum Halbjahr und bei der Vorlage der Jahreszahlen./mis/stk

