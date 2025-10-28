DAX24.257 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ROUNDUP/Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick

28.10.25 10:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
77,00 EUR -3,02 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. "Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung vom Dienstag. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt. Gerade in Nordamerika, wo US-Konsumenten die Zollpolitik der Trump-Regierung spüren, sank der organische Umsatz. Zudem wuchs das Geschäft in Asien nur leicht. Der Aktienkurs geriet unter Druck

Wer­bung

Parisot rechnet für 2025 nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, von 2,3 bis 3,3 Prozent. Seit einer Zielsenkung im Sommer hatten 3 bis 5 Prozent organisches Erlösplus im Plan gestanden. Analysten hatten zwar bereits mit einer weiteren Senkung gerechnet, ihre mittlere Schätzung liegt aber am oberen Ende der neuen Zielspanne.

Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll weiterhin rund 21,5 Prozent erreichen. Dabei helfen sollen Kostensenkungen. Sparmöglichkeiten von 40 Millionen Euro für 2025 seien identifiziert worden, davon seien 30 Millionen Euro bereits realisiert, hieß es vom Unternehmen.

In den neun Monaten bis Ende September wuchsen die Niedersachsen aus eigener Kraft um 2,6 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Alles eingerechnet ging der Umsatz leicht zurück, was an negativen Währungseffekten und Anpassungen des Geschäftsportfolios lag. Zur Gewinnentwicklung äußert sich das Unternehmen traditionell nur zum Halbjahr und bei der Vorlage der Jahreszahlen.

Wer­bung

Analyst Edward Hockin von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von einer zuletzt überraschend trägen Geschäftsentwicklung. Das organische Wachstum der Sparte Scent & Care habe im dritten Quartal enttäuscht: Dabei hob er den Bereich Aroma Molecules negativ hervor und betonte zudem, dass das Geschäft mit Kosmetikzusätzen sich weniger erholt habe als erwartet. Die Sparte Taste Nutrition & Health rund um Zusätze etwa für Lebensmittel und Haustiernahrung habe sich derweil etwas besser geschlagen als von ihm gedacht.

An der Börse geriet die Aktie von Symrise unter Druck. Sie büßte zuletzt gut vier Prozent auf 76,92 Euro ein. Der Ende September gestartete Erholungsversuch droht damit zu scheitern. 2025 summieren sich die Kursverluste auf rund 25 Prozent, während der deutsche Leitindex DAX um knapp 22 Prozent zugelegt hat./mis/mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
10:11Symrise BuyWarburg Research
10:06Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
10:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:11Symrise BuyWarburg Research
10:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen