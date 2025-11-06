DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.070 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag schwächer

06.11.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 39,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,41 EUR -0,12 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,57 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,48 USD nach. Bei 39,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 598.194 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 16,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (37,59 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 5,00 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Am 29.10.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,82 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
