Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 107,08 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 107,08 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 107,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 106,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.108 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

