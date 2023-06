Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittag ab

Um 11:49 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 123,88 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 122,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,90 EUR. Bisher wurden heute 191.263 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 159,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 29,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,91 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,45 Prozent auf 76.198,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,67 EUR im Jahr 2023 aus.

