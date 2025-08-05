Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Nachmittag ins Plus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 93,70 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 522.244 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 17,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,50 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,70 EUR.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,59 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

