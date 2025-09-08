DAX23.721 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
09.09.25 09:24 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Vormittag

09.09.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 103,30 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 103,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 103,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.031 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,55 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 23,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,44 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Volkswagen-Aktie gewinnt: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

