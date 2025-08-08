Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 96,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 96,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,92 EUR. Bei 96,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 399.394 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,38 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

