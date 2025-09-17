DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Aktie im Blick

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

18.09.25 16:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 97,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
99,00 EUR -1,10 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 97,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,90 EUR. Bisher wurden heute 482.218 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,20 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,30 EUR.

Am 25.07.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 4,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

