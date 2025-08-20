Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag nahezu unbewegt

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 101,20 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 101,20 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,95 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,00 EUR. Bisher wurden heute 20.505 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,08 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,45 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

