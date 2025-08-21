Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 101,80 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 101,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 192.657 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,45 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 17,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

