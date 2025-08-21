Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 101,35 EUR nach oben.
Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 101,35 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,40 EUR. Mit einem Wert von 100,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.064 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,45 EUR. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,70 EUR.
Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 80,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.
