Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 102,00 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 102,00 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 176.577 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 10,68 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

