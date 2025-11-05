Vonovia auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und setzt Ziele 2026

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Vonovia sieht sich nach den ersten neun Monaten auf Kurs für die mit den Halbjahreszahlen angehobenen Ziele im Gesamtjahr Auch gab der Bochumer Wohnimmobilienkonzern - wie traditionell mit den Neunmonatszahlen - bereits einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr 2026.

Demzufolge soll das bereinigte EBITDA 2026 in der Größenordnung 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro landen verglichen mit den 2,8 Milliarden Euro, die für 2025 vorgesehen sind. Es soll damit unterhalb der für 2028 - also zwei Jahre später - bisher vorgesehenen Zielspanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro liegen. Den bereinigten Vorsteuergewinn (adjusted EBT) sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro verglichen mit der Zielvorgabe von 1,9 Milliarden Euro für das laufende Jahr.

In den ersten neun Monaten steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) im fortgeführten Geschäft im Vorjahresvergleich um gut 6 Prozent auf rund 2,12 Milliarden Euro. Er lag oberhalb der im Konsens geschätzten 2,109 Milliarden Euro.

Die für Vonovia aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer - der bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) - stieg im fortgeführten Geschäft um rund 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Je Aktie betrug er 1,76 Euro verglichen mit 1,67 Euro. Der Vorsteuergewinn war eine Punktlandung verglichen mit dem Konsenserwartungen.

Die zweite für die Dividende wichtige Kennziffer, der Operating Free Cashflow (OFCF), kletterte um gut 27 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro von 1,16 Milliarden. Im Konsens waren 1,67 Milliarden geschätzt worden.

Nach Steuern und Dritten ergab sich ein deutlicher Gewinn von 3,15 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von 547 Millionen im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn 3,08 Milliarden Euro bzw 3,71 Euro je Aktie (Vorjahr minus 0,64 Euro). Ermöglicht wurde dies durch die deutlich verbesserte Neubewertung des Portfolios.

Das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden, belief sich bei Vonovia in den ersten neun Monaten auf 516,2 Millionen Euro nach minus 1,43 Milliarden Euro im vergleichbaren Neunmonatszeitraum 2024.

