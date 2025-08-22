DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.803 -0,8%Euro1,1722 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Eigengeschäft von Führungskraft

Vorstand investiert in HORNBACH-Aktien - die Kursreaktion

23.08.25 08:01 Uhr
Vorstand investiert in HORNBACH-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

HORNBACH rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
105,40 EUR -0,40 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei HORNBACH zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 22.08.2025 gemeldet. HORNBACH-Vorstand Hornbach, Albrecht vergrößerte am 22.08.2025 die eigene Aktienposition. Hornbach, Albrecht erwarb 10.000 Aktien für je 106,60 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der HORNBACH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 105,40 EUR.

Die HORNBACH-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von EUR an der Tafel. Der Börsenwert von HORNBACH beläuft sich unterdessen auf 1,71 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 15.996.751 Papiere.

Bei HORNBACH kam es davor am 22.08.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Zu diesem Zeitpunkt warf AB-Holding GmbH, in enger Beziehung bei HORNBACH, 10.000 Anteile zu jeweils 106,60 EUR auf den Markt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu HORNBACH Holding

DatumMeistgelesen
mehr Analysen