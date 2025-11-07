DAX23.546 -0,8%Est505.577 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,93 +0,6%Gold4.002 +0,6%
Vossloh im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit Abschlägen

07.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 69,40 EUR.

Aktien
Aktien
Vossloh AG
69,50 EUR -0,70 EUR -1,00%
Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 69,40 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.473 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 27,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 325,90 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 298,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

