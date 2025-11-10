Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 71,10 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 71,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 71,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.751 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,25 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,75 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 325,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je Aktie aus.

