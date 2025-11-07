Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Vossloh

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 69,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 69,50 EUR. Bei 69,00 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 28.349 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 36,83 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 325,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,37 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

