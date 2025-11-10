Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 71,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 71,50 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 71,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,10 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.694 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. 33,01 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 77,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,75 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 325,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert