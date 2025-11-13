Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag freundlich

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 70,60 EUR.

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 70,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 70,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,00 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 6.835 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. 34,70 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 42,85 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 325,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 298,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

