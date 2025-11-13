Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 70,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 70,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 70,00 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 69,70 EUR. Mit einem Wert von 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.352 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 26,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 73,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 298,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert