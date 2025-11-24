DAX23.219 +0,6%Est505.516 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,41 -0,2%Gold4.068 ±0,0%
Notierung im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag freundlich

24.11.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag freundlich

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 67,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 11:45 Uhr 0,3 Prozent. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.551 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 40,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 40,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 67,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,75 EUR.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 325,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
