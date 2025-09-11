Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Walmart-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 103,03 USD nach oben.

Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 103,03 USD. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,30 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 102,49 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 287.665 Stück gehandelt.

Bei 105,23 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Bei 77,49 USD erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 24,79 Prozent sinken.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

