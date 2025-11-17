DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Aktie im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Aufschlag

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Walmart zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 102,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,57 EUR 0,45 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 102,63 USD. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 103,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,58 USD. Bisher wurden heute 908.409 Walmart-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,74 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,05 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,17 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

