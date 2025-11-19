DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.460 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
So entwickelt sich Walmart

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Kursabschlägen

19.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 100,18 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
86,65 EUR -1,97 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 100,18 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 99,69 USD. Bei 101,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.257.109 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 9,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 20,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,17 USD je Walmart-Aktie aus.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

