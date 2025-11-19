Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Walmart

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 100,18 USD ab.

Die Walmart-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 100,18 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 99,69 USD. Bei 101,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.257.109 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 9,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 20,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,17 USD je Walmart-Aktie aus.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

