Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Walmart ein

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 106,21 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 106,21 USD. Bei 106,57 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,25 USD. Zuletzt wurden via New York 1.265.167 Walmart-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 24,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 118,17 USD angegeben.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,57 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,61 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Walmart am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

