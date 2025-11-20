DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.206 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
Aktie im Blick

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zündet am Donnerstagabend Kursrakete

20.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart zündet am Donnerstagabend Kursrakete

Die Aktie von Walmart zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 107,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
92,97 EUR 6,32 EUR 7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walmart legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,4 Prozent auf 107,08 USD. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,71 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 104,25 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 3.222.708 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. 2,31 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,17 USD für die Walmart-Aktie.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Walmart am 19.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

