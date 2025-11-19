DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochnachmittag leichter

19.11.25 16:08 Uhr
19.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 100,82 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
86,65 EUR -1,97 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 100,82 USD abwärts. Der Kurs der Walmart-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,82 USD nach. Bei 101,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 296.691 Walmart-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,17 USD.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

