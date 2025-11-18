DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.374 -1,5%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walmart am Nachmittag ins Minus

18.11.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walmart am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 102,82 USD.

Die Walmart-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 102,82 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 102,40 USD. Mit einem Wert von 102,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 292.013 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,55 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 22,19 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 118,17 USD angegeben.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

