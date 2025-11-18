DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.541 -0,7%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1583 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.070 +0,6%

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verzeichnet am Dienstagabend Verluste

18.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 102,48 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,48 USD. Die Walmart-Aktie sank bis auf 101,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 854.546 Walmart-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 6,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,17 USD.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

