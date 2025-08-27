DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.533 -0,1%Nas21.642 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1671 +0,3%Öl67,46 -0,5%Gold3.408 +0,3%
WDH: Übernahme der Lürssen-Militärwerften? Gespräche laufen

28.08.25 17:39 Uhr
Rheinmetall AG
(Im zweiten Absatz, erster Satz, wurde eine Wortform berichtigt: wandte rpt wandte.)

BREMEN (dpa-AFX) - Der Bremer Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL) intensiviert Gespräche über eine mögliche Konsolidierung. Das geht aus einem internen Schreiben des Konzerns an die Belegschaft hervor. Zuvor hatten "Hartpunkt", "Bild" und andere Medien über Pläne des Rüstungskonzerns Rheinmetall berichtet, die Militärwerften von Lürssen kaufen zu wollen. Beide Unternehmen äußerten sich zunächst nicht dazu.

Schiffsbauer informiert Beschäftigte

NVL wandte sich jedoch nach dpa-Informationen an die Angestellten. "Die Anerkennung, die wir im Zuge der verschärften Bedrohungslage im Bereich Defence mittlerweile erhalten, spricht für sich", heißt es in dem Schreiben an die Beschäftigten. Zugleich sei die Industrie aufgefordert worden, sich Gedanken zu machen, "was unsere Marine und unser Land jetzt brauchen, um seine Wehrhaftigkeit zu erhöhen, und zwar schnell".

Vor diesem Hintergrund habe der Konzern entschieden, "Konsolidierungsgespräche mit möglichen Partnern zu intensivieren", heißt es in dem Schreiben weiter. Sollten die Gespräche zu einem konkreten Ergebnis führen, werde NVL die Angestellten informieren.

Rheinmetall schweigt zu den Plänen

Auch Rheinmetall bewahrt Stillschweigen. "Wir reden erst darüber, wenn es Entscheidungen gibt", sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger bei der Einweihung des neuen Artilleriewerks am Mittwoch im niedersächsischen Unterlüß. "Rheinmetall ist immer interessiert, sein Produktportfolio zu erweitern", fügte er allgemein hinzu.

Nach Medienberichten möchte der Düsseldorfer Rüstungskonzern den militärischen Bereich von NVL erwerben und sich somit ein zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Rheinmetall baut bisher zwar keine Schiffe, macht aber bereits Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen.

Zusammenschlüsse schon länger Thema

Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte NVL und in eine Jachtsparte. Die NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven./miu/DP/stw

mehr Analysen