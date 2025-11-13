pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank erwartet tiefrote Zahlen
Die Deutsche Pfandbriefbank rechnet wegen ihres teuren Rückzugs aus den USA für das laufende Jahr mit tiefroten Zahlen.
Werte in diesem Artikel
Vor Steuern dürfte der Verlust bei 210 bis 265 Millionen Euro liegen, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer pbb am Donnerstag in Garching bei München mit. Trotz eines Vorsteuergewinns von 14 Millionen Euro im dritten Quartal stand nach den ersten neun Monaten noch ein Vorsteuerverlust von 235 Millionen Euro zu Buche. Unter dem Strich stand nach den ersten drei Quartalen ein Fehlbetrag von 227 Millionen Euro.
"Das Marktumfeld bleibt weiterhin anspruchsvoll. Käufer und Verkäufer sind nach wie vor zurückhaltend", sagte Bankchef Kay Wolf. Die Erholung komme langsamer voran als ursprünglich angenommen. Die Bank mache noch nicht genug Neugeschäft in Europa, um den angestoßenen US-Ausstieg vollständig kompensieren zu können. Wolf rechnet im laufenden Jahr daher noch nur noch mit einem Neugeschäft von 5,5 bis 6 Milliarden Euro. Im Sommer hatte er noch 6,5 bis 7,5 Milliarden erwartet.
/stw/stk
GARCHING (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere pbb News
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen