Weitere drei Jahre

Ferrari-Aktie: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung

05.01.26 07:41 Uhr
Ferrari-Aktie: Exor bleibt langfristiger Partner - Aktionärsvereinbarung verlängert | finanzen.net

Die niederländische Investmentgesellschaft Exor hat mit der Ferrari-Familie eine auf drei Jahre angelegte Verlängerung ihrer Aktionärsvereinbarung vereinbart.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EXOR Holding N.V. Registered Shs
73,20 EUR 0,50 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ferrari N.V.
315,20 EUR -0,80 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Exor teilte am Samstag mit, dass sich die neue Vereinbarung mit dem Sportwagenhersteller automatisch um weitere drei Jahre verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung erlaubt es den Parteien, ihre Positionen in Angelegenheiten zu koordinieren, die auf Ferrari-Aktionärsversammlungen beschlossen werden, so Exor.

Wer­bung

Außerdem ist darin festgelegt, dass beide Parteien, wenn sie Ferrari-Aktien verkaufen möchten, diese zuerst der anderen Partei anbieten muss, bevor sie an Dritte verkauft werden dürfen. Exor ist Großaktionär auch großer Konzerne wie Stellantis und Philips und seit Jahrzehnten Investor bei Ferrari.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com, Tiago Hora / Shutterstock.com

