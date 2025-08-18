DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,47 -2,9%Dow44.882 -0,1%Nas21.321 -1,4%Bitcoin97.338 -2,4%Euro1,1657 -0,1%Öl65,79 -1,0%Gold3.318 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen? Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

XETRA-SCHLUSS/Geopolitische Enspannung schiebt DAX gen Rekordhoch

19.08.25 17:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
144,00 EUR -3,00 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
80,40 EUR -8,20 EUR -9,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,28 EUR -5,14 EUR -8,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.560,50 EUR -92,50 EUR -5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
26,65 EUR 0,30 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,20 EUR 0,53 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.423,1 PKT 108,3 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Nach einem mauen Start ist es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 24.423 Punkten und damit nahe dem Rekordhoch bei 24.639 Zählern. Positiv wurden die jüngsten Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gewertet. An der Börse hieß es unisono, die Gespräche gingen nun in die richtige Richtung - neue Treffen seien zudem geplant. Festgefahrene Positionen schienen sich zu verschieben, damit sei zumindest die Tür für Konfliktlösungen nicht gleich wieder verschlossen.

Wer­bung

An der Börse wird nun mit Spannung auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole gewartet. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass Fed-Chef Jerome Powell in Wyoming die Tür für eine Zinssenkung im September öffnen wird, für diesmal 25 Basispunkte. Dies wird an der Börse so erwartet und sollte zum Wochenschluss keine hohen Wellen schlagen.

Anleger bei Rüstungswerten defensiver

Nach dem Treffen im Weißen Haus standen Rüstungsaktien unter Druck. HSBC wertet den Gipfel leicht positiv; die Aussicht auf einen Waffenstillstand sei etwas gestiegen. Und beim entscheidenden Thema Sicherheitsgarantien habe Trump erklärt, die USA seien involviert. Nachdem sie vor dem Gipfel am Montag gestiegen waren, ging es für Rheinmetall um 4,9 Prozent abwärts, für Hensoldt um 9,5 Prozent und für Renk um 8,3 Prozent. Auch bei anderen Rüstungsaktien wie Alzchem (-5,3%) fanden Gewinnmitnahmen auch im Hinblick auf die hohen Bewertungen statt.

Positiv äußerten sich die Analysten von Baader zur Entwicklung bei Zalando (+3,7%). Die Fusionspotenziale aus der Übernahme von All About You dürften nach Meinung der Analysten bei Zalando für Wachstum und Synergien sorgen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie um 29 Prozent gefallen, wohinter Bedenken hinsichtlich einer Gewinnverwässerung durch die Übernahme und einer insgesamt gedämpften Konsumdynamik stünden. Allerdings habe Zalando mit seinen Zweitquartalszahlen die Prognose für das EBIT angehoben und einen konstruktiven Ausblick auf mögliche Synergien gegeben.

Wer­bung

Mit einem Plus von 4,5 Prozent reagierten Stratec auf den Ausweis von Halbjahreszahlen. Diese sind nach Einschätzung aus dem Handel im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Den Ausblick hat das Unternehmen, das Analysensysteme, Software und Verbrauchsmaterialien herstellt, bestätigt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.423,07 +0,4% +22,1%

DAX-Future 24.465,00 +0,3% +20,4%

XDAX 24.414,87 +0,3% +22,8%

MDAX 30.984,89 -0,0% +21,1%

TecDAX 3.770,23 -0,1% +10,5%

SDAX 17.150,95 +0,7% +24,2%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,05 +6

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 33 7 0 3.157,2 43,7 2.731,9 40,2

MDAX 30 20 0 513,1 24,0 419,5 25,5

TecDAX 17 13 0 711,1 13,0 565,3 10,2

SDAX 46 21 3 98,5 8,5 85,7 6,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 11:51 ET (15:51 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen