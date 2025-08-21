DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.574 ±0,0%Nas21.672 +0,4%Bitcoin96.337 +0,9%Euro1,1690 +0,4%Öl67,58 -0,3%Gold3.416 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

XETRA-SCHLUSS/Lustloser Handel bringt DAX nicht vorwärts

28.08.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,76 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
22,36 EUR -0,59 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
54,20 EUR -1,80 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ProSiebenSat.1 Media SE
8,30 EUR 0,47 EUR 6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
81,75 EUR -7,35 EUR -8,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.039,9 PKT -6,3 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mehrheitlich auf der Stelle getreten. Bei dünnen Handelsvolumen bewegt sich der DAX seit Tagen kaum von der Stelle, am Ende des Tages verlor er zwei Punkte auf 24.040 Zähler. Man kann schon von einer gewissen Lethargie sprechen. Wohin die Reise dann gehen wird, ist schwer abzusehen. Die Risikoprämien sind auf niedrige Niveaus gefallen und bieten wenig Platz nach unten. Doch sämtliche Einladungen der vergangenen Tage und Wochen - Risiko-Assets zu verkaufen - wurden nicht angenommen. Recht ruhig kann schlafen, wer zum Teil in Gold investiert ist, hier stieg die Feinunze jüngst wieder über 3.400 Dollar.

Wer­bung

Von Unternehmensseite gab es einige Impulse

Delivery Hero schlossen nach anfänglichen Gewinnen 6 Prozent tiefer. "Mit derart hohen Wechselkursbelastungen hat der Markt nicht gerechnet", kommentierte ein Händler die am Vorabend gesenkten Prognosen für bereinigtes EBITDA und Cashflow. Allerdings hat sich der Betreiber von Essenlieferdiensten für die Entwicklung von Umsatz und Bruttowarenwert GMV optimistischer gezeigt.

Nach Einschätzung der Citigroup stützt der Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL an Regent die Continental-Aktie (+1,1%). Der OESL-Verkauf sei erst für Ende des Jahres in Aussicht gestellt worden. Die Vereinfachung der ContiTech-Struktur mit einer geringeren Abhängigkeit vom Autosektor sollte sich in zukünftig höheren Margen widerspiegeln.

MFE-MediaForEurope kommt bei Prosiebensat1 (+3,7%) doch noch auf eine Mehrheit. Nachdem die von der Familie Berlusconi kontrollierte Holding in ihrem Übernahmeangebot zunächst die Mehrheit verfehlt hatte, kündigte die tschechische Holding PPF nun den Ausstieg aus Prosiebensat1 an. Sie will ihre Anteile in Höhe von 15,7 Prozent MFE andienen, die bislang auf 43,6 Prozent der Anteile an dem TV-Konzern kommt.

Wer­bung

Für die Aktie von Fielmann ging es nach endgültigen geschäftszahlen um 4,6 Prozent nach unten. Der Markt bleibt aufgrund der schwachen Konsumentenstimmung herausfordernd. Erneut abwärts um 8,8 Prozent ging es mit den Aktien von Redcare Pharmacy. "Der Einstieg von der Drogeriemarktkette dm als Konkurrent rückt immer näher", sagte ein Händler. Denn gemäß der jüngsten Äußerungen der Drogeriemarktkette soll "ab Herbst" mit der Belieferung deutscher Kunden aus Tschechien begonnen werden.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.039,92 -0,0% +20,8%

DAX-Future 24.082,00 +0,0% +18,7%

XDAX 24.047,90 +0,0% +21,2%

MDAX 30.358,46 -0,4% +19,1%

TecDAX 3.743,17 -0,1% +9,7%

SDAX 16.964,16 +0,1% +23,6%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,77% +11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 15 24 1 2.708,1 42,3 2.666,6 43,6

MDAX 23 26 1 502,4 22,0 454,2 26,3

TecDAX 17 13 0 615,4 13,4 591,5 11,8

SDAX 39 28 3 160,6 14,9 79,8 7,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
08:41Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:41Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
04.04.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen