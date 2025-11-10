DAX23.931 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
Profil
Zahlen stehen an

Bayer-Aktie: Analyst rechnet mit positivem Quartal

10.11.25 09:07 Uhr
Bayer-Aktie vor Aufschwung? Analyst sieht besseres Quartal voraus | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,33 EUR 0,32 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bayer-Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

