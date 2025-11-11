Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag in Rot

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,50 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.556 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,58 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

