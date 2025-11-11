DAX24.000 +0,2%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag in Rot

11.11.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag in Rot

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,51 EUR -0,26 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.556 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,58 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt

Zalando-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Zalando-Aktie

Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen