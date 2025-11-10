Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 22,47 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 22,47 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.323.700 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 22,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,83 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.11.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

