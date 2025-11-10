Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 22,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 22,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,40 EUR. Bisher wurden heute 134.085 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 75,64 Prozent Luft nach oben. Bei 22,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,83 EUR.

Zalando gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Zalando hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 3,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

