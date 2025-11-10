DAX23.948 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,76 +0,1%Gold4.082 +2,0%
ROUNDUP: Bürger in Bad Urach kippen Amazon-Pläne für Verteilzentrum

10.11.25 11:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213,95 EUR 2,65 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAD URACH (dpa-AFX) - Bei einem Bürgerentscheid in Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat sich eine Mehrheit der Wähler gegen ein Verteilzentrum von Amazon im Stadtteil Hengen ausgesprochen. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis stimmten 2.209 Menschen (52,5 Prozent) gegen die Ansiedlung, 1.995 (47,5 Prozent) votierten dafür. Insgesamt waren 9.389 Menschen aus Bad Urach zur Abstimmung aufgerufen. Fast jede und jeder Zweite folgte dem Wahlaufruf.

Wer­bung

Monatelang war in der Region über das geplante Projekt gestritten worden. Gegner, darunter eine Bürgerinitiative, warnten vor großen Belastungen durch den Verkehr. Dazu befürchteten sie, dass eine Ansiedlung Amazons andere Händler rund um Bad Urach unter Druck setzen könnte. Befürworter verwiesen dagegen auf neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Stadt. Auch der Bürgermeister von Bad Urach, Elmar Rebmann (SPD), hatte sich für die Amazon-Pläne ausgesprochen.

Mindestens 150 neue Arbeitsplätze

Laut Stadtverwaltung wollte der Onlinehändler eine Fläche von vier Hektar bebauen. Vom Zentrum aus sollten Pakete für die Region sortiert und ausgeliefert werden. "Vergleichbare Standorte zeigen, dass dafür moderne Gebäude mit logistischer Infrastruktur entstehen, die gleichzeitig ökologische Vorgaben wie Dachbegrünung berücksichtigen", hatte die Stadt geworben.

Nach Amazon-Angaben wären bei dem Verteilzentrum 150 neue Jobs entstanden, zudem hatte das Unternehmen bis zu 400 weitere Stellen wie Fahrer und in der Verwaltung versprochen. "Wir bedauern die Entscheidung gegen die Ansiedlung", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa. "Das Votum der Bürgerinnen und Bürger von Bad Urach respektieren wir und werden das Projekt nicht weiter verfolgen."/mov/DP/mis

In eigener Sache

