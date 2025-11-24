DAX23.219 +0,6%Est505.516 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,41 -0,2%Gold4.068 ±0,0%
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
So entwickelt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag im Minus

24.11.25 12:06 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag im Minus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,06 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 22,06 EUR ab. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 21,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,35 EUR. Zuletzt wechselten 199.605 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 81,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (21,09 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,58 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,02 Mrd. EUR – ein Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen