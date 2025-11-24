DAX23.290 +0,9%Est505.534 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -0,7%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.071 +0,1%
Kursverlauf

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Minus

24.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 22,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,29 EUR 0,10 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,35 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.153 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 81,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 21,09 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 4,48 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,58 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent auf 3,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
