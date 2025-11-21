Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag schwächer

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.317 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 22,24 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 22,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 721.490 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 80,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 5,17 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.11.2025 vor. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 3,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

