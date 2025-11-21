Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 22,24 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 22,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 721.490 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 80,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 5,17 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.11.2025 vor. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 3,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

